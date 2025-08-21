Стали відомі суперники України у першому раунді основної кваліфікації ЧС-2025
Команда Багатскіса стартує 27 листопада
близько 2 годин тому
У середу, 20 серпня, чоловіча збірна України з баскетболу провела заключний матч прекваліфікації на чемпіонат світу-2027.
Наша команда перемогла збірну Словаччини з рахунком 98:86.
Україна та Швейцарія вийшли до основної кваліфікації на чемпіонат світу. У першому раунді кваліфікації наша збірна зіграє в групі з Іспанією, Грузією і Данією (другою командою групи D прекваліфікації).
У першому матчі прекваліфікації українська збірна програла Швейцарії (64:66), у другому – перемогла Словаччину (80:71), у третьому – взяла реванш у швейцарців (73:64). Збірна з 3 перемогами та 1 поразкою виграла групу.
Основний раунд кваліфікації розпочнеться для України 27 листопада виїзним поєдинком проти Грузії.
Матеріали по темі
Багатскіс відповів, у якому разі у збірної України будуть проблеми зі Словаччиною
близько 19 годин тому