Володимир Кириченко

У середу, 20 серпня, чоловіча збірна України з баскетболу провела заключний матч прекваліфікації на чемпіонат світу-2027.

Наша команда перемогла збірну Словаччини з рахунком 98:86.

Україна та Швейцарія вийшли до основної кваліфікації на чемпіонат світу. У першому раунді кваліфікації наша збірна зіграє в групі з Іспанією, Грузією і Данією (другою командою групи D прекваліфікації).

У першому матчі прекваліфікації українська збірна програла Швейцарії (64:66), у другому – перемогла Словаччину (80:71), у третьому – взяла реванш у швейцарців (73:64). Збірна з 3 перемогами та 1 поразкою виграла групу.

Основний раунд кваліфікації розпочнеться для України 27 листопада виїзним поєдинком проти Грузії.