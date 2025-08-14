Збірна України знайшла гравця на проблемну позицію перед вирішальними матчами кваліфікації чемпіонату світу-2027
Новицький приєднався до команди 13 серпня
близько 2 годин тому
Фото: ФБУ
Збірна України з баскетболу провела заміну перед реваншем зі Швейцарією у рамках прекваліфікації чемпіонату світу-2027.
До команди 13 серпня приєднався гравець на проблемну позицію п’ятого номера – Ростислав Новицький потрапив до заявки замість іншого бігмена Данііла Сипала, який отримав пошкодження. Відзначимо, що наступний матч «синьо-жовті» проведуть 16 серпня.
Нагадаємо, що у перших матчах українці поступилися швейцарцям та обіграли словаків.