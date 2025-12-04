Форвард збірної України В’ячеслав Бобров прокоментував Суспільне Спорт перемогу над Данією у кваліфікації чемпіонату світ-2027 та назвав задачі на відбір на планетарну першість:

Не можу сказати, що матч був легкий. Почали не дуже жваво, потім прокинулися – почали грати швидше, дали їм трохи підібрати на нашому щиті. Але потім знайшли свою гру і розпочали нав'язувати свої кидки, почали битися за щит та йти уперед.

Тренер казав, що вони всі йдуть на підбирання. Була задача контролювати підбирання та йти уперед, намагатися від них бігти та забивати легкі очки у нападі.

Важливі дві перемоги, але рано про щось говорити. Наступні два вікна теж треба вигравати: у нас дві гри проти Іспанії, потім Грузія та Данія. Завдання-мінімум – вийти з другого місця, а там будемо бачити. Треба нав'язувати свою гру та виграти бодай матч в Іспанії.

У наступне вікно в складі Іспанії може бути інша команда, інші гравці, тож треба відштовхуватися від себе, який склад приїде. Ми будемо виходити та битися за кожну гру, як билися у цьому вікні.