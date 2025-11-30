Тиртишник — про матч проти Данії: «Гра — не можу сказати, що була легкою»
Для синьо-жовтих це друга звитяга у відборі на ЧС-2027
близько 11 годин тому
Фото: FIBA
Гравець збірної України Ілля Тиртишник прокоментував переможний матч проти Данії, підкресливши, що перші хвилини гри були складними, але команда змогла переламати хід зустрічі завдяки реалізації кидків. Слова наводить Суспільне Спорт.
Почало вдаватися не з самого початку. На початку гри були навіть у мінусі, схибили гарні кидки, які мали закидати. А коли почали закидати, то і різниця була на табло. Гра — не можу сказати, що була легкою, ми відірвалися в рахунку, але з кожним суперником доводиться грати. Хтось дає більше, ніж інші команди, але все одно треба було влучати кидки. Гадаю, що ми їх реалізували.
