Бостон Шульги розгромив Лейкерс, Оклахома переграла Клівленд
Денвер поступився Голден Стейт
близько 2 годин тому
НБА. Регулярний чемпіонат
Оклахома – Клівленд 121:113 (40:25, 24:30, 25:31, 32:27)
Оклахома: Джо (22 + 5 перехоплень), Воллес (20 + 10 передач), Холмгрен (17 + 15 підбирань), Хартенштайн (13 + 7 підбирань), Дорт (12) - старт; Маккейн (10), Джейлін Вільямс (10), К. Вільямс (8), Віггінс (7), Топич (2).
Клівленд: Харден (20 + 9 передач + 5 втрат), Мітчелл (20 + 7 підбирань), Е. Моблі (15), Аллен (11 + 13 підбирань), Вейд (0) - старт; Меррілл (20), Шрьодер (11+7 передач), Елліс (9), Тайсон (7), Томлін (0).
Атланта – Бруклін 115:104 (32:30, 28:26, 29:31, 26:17)
Атланта: Джонсон (26 + 12 підбирань), Александер-Уокер (17 + 6 передач), Макколлум (16 + 8 підбирань), Оконгву (13 + 11 підбирань), Деніелс (7 + 10 підбирань + 8 передач) – старт; Лендейл (17), Кісперт (9), Рісаше (7), Вінсент (3), Гуйє (0).
Бруклін: Портер (18 + 7 підбирань + 6 передач), Клекстон (15 + 8 підбирань), Дьомін (13), Клауні (12), Траоре (11 + 5 втрат) – старт; Шарп (11), Пауелл (7), Агбаджі (6), Менн (6), Вольф (5).
Голден Стейт – Денвер 128:117 (39:27, 37:40, 19:34, 33:16)
Голден Стейт: Муді (23 + 7 підбирань), Хорфорд (22 + 7 передач), Мелтон (20), Сантос (17 + 7 передач), Спенсер (2) – старт; Подземскі (18 + 15 підбирань + 9 передач), Пейтон II (15), Річард (11), Пост (0 + 7 підбирань).
Денвер: Йокич (35 + 20 підбирань + 12 передач + 5 втрат), Дж. Мюррей (21 + 5 втрат), К. Браун (18), К. Джонсон (9), Стротер (6) – старт; Б. Браун (12), Хардуей (8), Валанчюнас (6), Джонс (2).
Мілвокі – Торонто 94:122 (27:22, 24:38, 22:32, 21:30)
Мілвокі: Портер (21 + 10 передач), Роллінз (21 + 9 підбирань + 5 втрат), Тернер (14), Кузма (3), Грін (3) – старт; Томас (15), Портіс (6 + 7 підбирань), Сімс (4 + 7 підбирань), Т. Адетокумбо (3), Джексон (2), Г. Харріс (2), Трент (0), Ненс (0), Дженг (0).
Торонто: Квіклі (32 + 9 передач), Інгрем (22 + 6 передач), Волтер (9), Барретт (7), Пелтль (6 + 8 підбирань) – старт; Мамукелашвілі (15), Шед (12 + 6 передач), Мюррей-Бойлс (8), Беттл (5), Дік (4), Джексон-Девіс (2), Темпл (0).
Індіана – Даллас 130:134 (33:36, 33:35, 29:32, 35:31)
Індіана: Сіакам (30 + 8 підбирань + 5 втрат), Нембхард (22 + 11 передач), Уокер (18 + 9 підбирань + 6 передач), Джонс (10), Хафф (9) – старт; Браун (15 + 7 підбирань), Шеппард (13), Джексон (11 + 6 передач), Поттер (2).
Даллас: Міддлтон (25 + 7 підбирань + 7 передач), Вашингтон (23 + 9 підбирань), Маршалл (17), Крісті (16), Геффорд (8) – старт; Вільямс (15 + 7 передач), Беглі (12 + 11 підбирань), Томпсон (9), Калеб Мартін (7), Джонс (2).
Вашингтон – Шарлотт 112:129 (37:38, 19:23, 28:44, 28:24)
Вашингтон: Кулібалі (17), Джордж (13), Джонсон (11), Гілл (8), Керрінгтон (6) – старт; Харді (16), Уоткінс (13), Райлі (11), Купер (9), Вільямс (8 + 7 підбирань).
Шарлотт: Болл (37 + 8 підбирань + 7 передач), Кніппел (28 + 7 підбирань), Міллер (22), Колкбреннер (6 + 9 підбирань), Г. Вільямс (5) – старт; Грін (12), Салон (9), Менн (6), Холл (2), Коннотон (2), Тіллман (0), Джеймс (0).
Лейкерс – Бостон 89:111 (28:28, 22:32, 21:24, 18:27)
Лейкерс: Дончич (25), Джеймс (20), Рівз (15 + 7 підбирань), Ейтон (4 + 7 підбирань), Смарт (0) – старт; Кеннард (9), Хачімура (5), Ларевіа (4), Вандербілт (3), Хейс (2), Бафкін (2), Кнехт (0), Клебер (0).
Бостон: Браун (32 + 8 підбирань + 7 передач + 5 втрат), Вайт (12 + 8 передач), Кета (10 + 12 підбирань), Хаузер (7), Шайерман (5) – старт; Прітчард (30 + 8 передач), Вучевич (9 + 8 підбирань), Гонсалес (4), Харпер (2), Вільямс (0), Волш (0), Гарза (0).
Міннесота – Філадельфія 108:135 (26:35, 32:33, 20:26, 30:41)
Міннесота: Едвардс (28 + 9 підбирань + 7 втрат), Макденіелс (19), Рендл (18), Дівінченцо (11), Беранже (7) – старт; Досунму (12), Шеннон (6), Хайленд (3), Кларк (2), Філліпс (2), Інглс (0), Конлі (0), Зікарскі (0).
Філадельфія: Максі (39 + 8 передач + 5 втрат), Еджкомб (24 + 7 підбирань), Убре (18), Барлоу (8), Драммонд (6 + 9 підбирань) – старт; Граймс (19 + 7 передач), Бона (8), Едвардс (5), Террі (3), Пейн (3), Мартін (2), Уокер (0), Вотфорд (0).
Фінікс – Портленд 77:92 (20:20, 20:27, 17:24, 20:21)
Фінікс: Гіллеспі (18 + 6 втрат), Грін (13), Вільямс (6), Данн (2), О’Ніл (0 + 7 підбирань) – старт; Коффі (8), Буей (8), Малуач (7 + 7 підбирань), Флемінг (6), Ігодаро (4), Брі (3), Ліверс (2).
Портленд: Грант (23), Клінген (23 + 13 підбирань + 4 блок-шоти + 5 втрат), Камара (12 + 10 підбирань), Холідей (6 + 7 передач + 6 втрат), Авдія (0) – старт; Хендерсон (11 + 6 передач), Мюррей (6), Р. Вільямс (4), Тайбулл (3), Веслі (2), Сіссоко (2), Крейчі (0).
Чикаго – Нью-Йорк 99:105 (27:25, 26:27, 25:31, 21:22)
Чикаго: Бузеліс (15), Окоро (12), Сміт (12), Ябуселе (11 + 13 підбирань), Гідді (6 + 6 передач) – старт; Вільямс (10 + 8 передач), Річардс (9 + 13 підбирань), Секстон (8), Діллінгем (8), Джонс (8).
Нью-Йорк: Таунс (28 + 11 підбирань), Брансон (19 + 9 передач), Харт (11 + 9 підбирань), Бріджес (11), Анунобі (9 + 9 підбирань) – старт; Шемет (16), Альварадо (5), Хукпорті (4), Сохан (2).
Кліпперс – Орландо 109:111 (25:29, 28:28, 36:31, 20:23)
Кліпперс: Леонард (37 + 8 підбирань), Б. Лопес (10), Данн (7), Сендерс (7), Д. Джонс (6) – старт; Матурін (21 + 9 підбирань), Міллер (14), Нідерхойзер (7 + 8 підбирань + 4 блок-шоти), Батюм (0).
Орландо: Бейн (36), Банкеро (16 + 7 підбирань + 8 передач), Картер (15 + 14 підбирань + 5 втрат), да Сілва (13), Блек (11) – старт; М. Вагнер (9), Айзек (5), Річардсон (4), Говард (2), Картер (0).