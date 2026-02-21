Юта програла Мемфісу, Денвер розніс Портленд
Лейкерс у дербі обіграли Кліпперс
близько 5 годин тому
НБА. Регулярний чемпіонат
Вашингтон – Індіана 131:118 (22:27, 35:41, 35:24, 39:26)
Вашингтон: Джонсон 14, Вукчевич 14 + 8 підбирань, Кулібалі 13, Керрінгтон 6 + 7 передач, Шемпені 0 + 7 підбирань – старт ; Вільямс 25 + 10 підбирань, Купер 18, Райлі 12, Воткінс 11, Гілл 11 + 6 передач, Річмонд 7 + 6 перехоплень.
Індіана: Хафф 22, Вокер 12 + 12 підбирань + 6 передач + 5 втрат, Макконнелл 9, Шеппард 8, Джонс 4 + 11 передач + 6 втрат – старт ; Джексон 21, Поттер 18, Браун 12, Пітер 12.
Мемфіс – Юта 123:114 (28:32, 27:35, 32:21, 36:26)
Мемфіс: Джексон 20, Веллс 13, Мейшек 11, Лаверінг 11 + 11 підбирань, Хендрікс 9 + 9 підбирань – старт; Проспер 23, Смолл 16, Андерсон 10, Спенсер 10+10 передач.
Юта: Коллієр 24, Бейлі 20, Філіпповскі 20 + 5 втрат, Кончар 6, Вільямс 5 + 9 підбирань – старт; Хінсон 13, Сенсабо 9, Вільямс 7, Лав 6, Тшибве 2, Харклесс 2.
Шарлотт – Клівленд 113:118 (20:30, 33:29, 36:31, 24:28)
Шарлотт: Кніппель 33, Болл 18 + 6 передач, Міллер 18 + 5 втрат, Колкбреннер 12 + 13 підбирань, Джеймс 5 + 7 передач – старт ; Грін 11, Коннотон 5, Рівс 3, Салон 3, Менн 3, Хол 2, Тіллман 0.
Клівленд: Мітчелл 32, Аллен 26 + 14 підбирань, Харден 18 + 8 передач, Меррілл 10, Вейд 8 – старт ; Шрьодер 8, Тайсон 5, Томлін 5, Елліс 4, Браянт 2.
Атланта – Маямі 97:128 (16:29, 35:28, 24:30, 22:41)
Атланта: Оконгву 22, Александер-Вокер 20, Джонсон 16 + 16 підбирань + 11 передач, Деніелс 4 + 7 підбирань, Рісаше 4 – старт ; Макколлум 20, Кісперт 6, Лендейл 3, Воллес 2, Гує 0.
Маямі: Адебайо 17 + 8 підбирань, Павелл 15, Віггінс 13 + 7 підбирань, Ларссон 12, Мітчелл 7 + 7 передач – старт ; Хірро 24, Вейр 14 + 12 підбирань, Хакес 10, Джонсон 5, Якучіоніс 4, Гарднер 3, Фонтеккйо 3, Йович 1, Сміт 0.
Міннесота – Даллас 122:111 (40:25, 29:32, 27:31, 26:23)
Міннесота: Едвардс 40, Гобер 22 + 17 підбирань, Рендл 13 + 5 втрат, Дівінченцо 9 + 9 передач, Макденіелс 7 + 8 підбирань + 6 втрат – старт ; Рід 21 + 7 підбирань, Досунму 5, Хайленд 3, Беранже 2.
Даллас: Міддлтон 18, Маршалл 15, Джонс 13 + 6 передач, Вашингтон 12 + 12 підбирань, Геффорд 8 – старт ; Беглі 15 + 13 підбирань, Вільямс 13, Томпсон 11, Калеб Мартін 4, Джонсон 2.
Новий Орлеан – Мілвокі 118:139 (38:33, 27:38, 31:32, 22:36)
Новий Орлеан: Вільямсон 32, Бей 22, Квін 18 + 9 підбирань, Макгауенс 10, Джонс 8 – старт ; Фірс 16, Маткович 9+7 підбирань, Пул 3, Хоукінс 0.
Мілвокі: Ролінз 27 + 6 передач, Портер 25 + 7 передач, Кузма 14, Сімс 4, Грін 0 – старт ; Томас 27, Портіс 17 + 11 підбирань, Ненс 10, Дженг 10, Трент 3, Т. Адетокумбо 2, Джексон 0.
Оклахома – Бруклін 105:86 (21:23, 29:10, 27:34, 28:19)
Оклахома: Холмгрен 15 + 7 підбирань, Дорт 10, Хартенштайн 10 + 8 підбирань, Воллес 8 + 6 передач, Віггінс 7 – старт ; Маккейн 21, Джо 11 + 7 підбирань, Топич 9, Джейлін Вільямс 7, К. Вільямс 7, Карузо 0, Бейхайм 0, Барнхайзер 0.
Бруклін: Портер 22 + 9 підбирань, Траоре 17, Шарп 12 + 8 підбирань, Клауні 8, Демін 3 – старт ; Вольф 8, Вілсон 5, Пауелл 4, Агбаджі 4, Менн 3.
Лейкерс – Кліпперс 125:122 (41:30, 31:35, 27:30, 26:27)
Лейкерс: Дончич 38 + 11 передач, Рівз 29, Джеймс 13 + 11 передач, Ейтон 13 + 7 підбирань, Смарт 7 – старт ; Кеннард 9, Хейс 8, Ларевія 3, Хатімура 3, Вандербілт 2.
Кліпперс: Леонард 31 + 5 втрат, Б. Лопес 16 + 10 підбирань, Д. Джонс 13 + 8 підбирань, Коллінз 12, Данн 8 + 8 передач – старт ; Матурін 26 + 7 підбирань, Міллер 10, Нідерхойзер 6, Батюм 0.
Портленд – Денвер 103:157 (27:41, 26:41, 32:43, 18:32)
Портленд: Холідей 19, Авдія 15 + 8 підбирань + 13 передач + 6 втрат, Клінган 15 + 9 підбирань, Камара 10, Грант 6 – старт ; Крейчі 11, Хендерсон 11, Тайбул 5, Веслі 4, Ян Ханьсен 4, Р. Вільямс 2, Мюррей 1, Кук 0, Сіссоко 0.
Денвер: Йокич 32 + 9 підбирань + 7 передач, Дж. Мюррей 25 + 6 передач, Стротер 19, К. Джонсон 15, К. Браун 11 + 8 підбирань + 7 передач – старт ; Хардвей 19, Джонс 10 + 10 підбирань, Холмс 9, Б. Браун 6, Валанчюнас 6 + 7 підбирань, Сімпсон 3, Ннаджі 2