42 очки Каннінгема допомогли Детройту обіграти Нью-Йорк, Клівленд розгромив Бруклін
Голден Стейт не зміг перемогти Бостон
близько 12 годин тому
20 лютого у рамках регулярного чемпіонату НБА відбулися десять матчів.
Нью-Йорк поступився Детройту (111:126), на рахунку Кейда Каннінгема, який розігрує Пістонс, 42 очки, 8 підбирань і 13 передач.
Бостон засмутив Голден Стейт.
НБА. Регулярний чемпіонат
Вашингтон – Індіана 112:105 (26:24, 33:23, 29:33, 24:25)
Шарлотт - Х'юстон 101:105 (33:24, 19:29, 26:27, 23:25)
Клівленд – Бруклін 112:84 (34:16, 36:32, 32:19, 10:17)
Філадельфія – Атланта 107:117 (26:28, 27:32, 31:28, 23:29)
Нью-Йорк – Детройт 111:126 (26:28, 22:30, 31:32, 32:36)
Чикаго – Торонто 101:110 (23:25, 22:28, 33:34, 23:23)
Сан-Антоніо – Фінікс 121:94 (30:25, 31:24, 37:22, 23:23)
Голден Стейт – Бостон 110:121 (32:36, 19:38, 22:28, 37:19)
Сакраменто – Орландо 94:131 (28:18, 27:46, 29:38, 10:29)
Клипперс – Денвер 115:114 (25:24, 20:28, 33:25, 37:37)