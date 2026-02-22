Фінікс завдяки триочковому Гріна під сирену вирвав перемогу в Орландо, Нью-Йорк засмутив Х'юстон
Сан-Антоніо розгромив Сакраменто
23 хвилини тому
Фінікс – Орландо / Фото - Yahoo
Сьогодні у рамках регулярного чемпіонату НБА відбулися шість матчів.
Фінікс обіграв Орландо (113:110) після двох овертаймів завдяки переможному триочковому Джейлена Гріна під сирену.
Нью-Йорк впорався з Х'юстоном (108:106), незважаючи на 30 очок Кевіна Дюрента (10 із 26 з гри, 4 з 10 через дугу, 6 із 7 з лінії).
НБА. Регулярний чемпіонат
Фінікс – Орландо 113:110 OT (21:25, 22:26, 34:22, 19:23, 7:7, 10:7)
Новий Орлеан – Філадельфія 126:111 (24:29, 33:36, 40:26, 29:20)
Майамі – Мемфіс 136:120 (39:33, 34:35, 39:26, 24:26)
Сан-Антоніо – Сакраменто 139:122 (35:31, 38:34, 32:29, 34:28)
Чикаго – Детройт 110:126 (30:28, 20:25, 26:44, 34:29)
Нью-Йорк – Х'юстон 108:106 (27:21, 26:33, 22:37, 33:15)