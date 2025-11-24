Скапінцев та Лень знову проігнорували виклики до збірної України
Нічого не змінюється
близько 2 годин тому
Олексій Лень / Фото - lakeshowlife.com
Федерація баскетболу України на своєму офіційному сайті повідомила, що центровий Хапоеля з Єрусалиму Дмитро Скапінцев і центровий Реала Олексій Лень проігнорували виклики в збірну.
«Через травми національній команді в майбутніх матчах не допоможуть захисники Віталій Зотов та Іссуф Санон. На жаль, проігнорували виклики до складу збірної України центрові Дмитро Скапінцев та Олексій Лень».
У серпні ФБУ повідомляла, що Скапінцев, Лень та Святослав Михайлюк також проігнорували виклики до національної команди.
Збірна України зіграє у кваліфікації до чемпіонату світу проти Грузії (27 листопада) та Данії (30 листопада).
Раніше збірна України назвала склад на кваліфікацію чемпіонату світу.