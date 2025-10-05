Скапінцев взяв участь у передсезонному матчі проти Брукліна
Українець провів на майданчику 7 хвилин
22 хвилини тому
Дмитро Скапінцев / Фото - Facebook
Український центровий Хапоеля з Єрусалиму Дмитро Скапінцев зіграв у передсезонному матчі проти Брукліна.
Українець провів на майданчику 7 хвилин, за які набрав 2 очки і зробив 1 підбирання. Команда Скапінцева програла з рахунком 88:123.
27-річний українець минулий сезон він провів у Лізі розвитку за Ріп Сіті Ремікс, де набирав у середньому 10 очок, 8,2 підбирання та 1,9 блок-шота за гру.
Нагадаємо, цього літа Скапінцев став новачком віцечемпіона Ізраїлю Хапоель Єрусалим.
Дмитро не допоміг збірній України у прекваліфікації чемпіонату світу-2027.
Поділитись