Детройт розбив Нию-Йорк, Бостон переміг Маямі
Міннесота поступилася Новому Орлеану
22 хвилини тому
НБА. Регулярний чемпіонат
Бостон – Маямі 98:96 (15:29, 23:30, 36:15, 24:22)
Бостон: Браун (29 + 7 підбирань + 7 втрат), Вайт (21 + 4 блок-шоти), Гарза (2), Кета (2 + 11 підбирань), Хаузер (2) - старт ; Прітчард (24), Вучевич (11 + 12 підбирань), Шаєрман (5 + 7 підбирань), Гонсалес (2).
Маямі: Віггінс (26), Павелл (24), Адебайо (16 + 7 підбирань), Мітчелл (13 + 6 передач), Ларссон (0) - старт ; Хакес (11 + 7 підбирань + 7 передач), Сміт (2), Вейр (2), Фонтеккйо (2), Гарднер (0), Йович (0).
Детройт – Нью-Йорк 118:80 (28:17, 35:25, 27:18, 28:20)
Детройт: Харріс (15), Стюарт (15), Каннінгем (11 + 7 передач), Д. Робінсон (9), Томпсон (2) - старт ; Дженкінс (18), Рід (12), Грін (8), Леверт (8+6 передач), Хертер (8), Ланір (7), Холланд (5), Сасер (0), Мур (0).
Нью-Йорк: Бріджес (19), Брансон (12), Харт (5), Діавара (4), Робінсон (4) – старт ; Кларксон (11), Хукпорті (6 + 7 підбирань), Шемет (5), Дадьє (5), Колек (5), Маккалар (2), Джемісон (2).
Мілвокі – Індіана 105:99 (23:29, 31:18, 29:18, 22:34)
Мілвокі: Портер (23 + 7 підбирань + 8 передач), Роллінз (22), Грін (14), Тернер (9 + 10 підбирань), Сімс (4 + 15 підбирань) - старт ; Портіс (21), Трент (7), Ненс (5), Г. Харріс (0).
Індіана: Нембхард (22 + 8 передач), Сіакам (19), Несміт (12), Хафф (5), Ферфі (2 + 8 підбирань) - старт ; Вокер (15+9 підбирань), Поттер (8), Макконнелл (8+6 передач), Шеппард (6), Джонс (2).
Міннесота – Новий Орлеан 115:119 (32:34, 38:22, 24:33, 21:30)
Міннесота: Едвардс (35), Рендл (24 + 8 підбирань + 7 передач), Гобер (12 + 16 підбирань), Дівінченцо (6), Макденіелс (6) - старт ; Хайленд (20), Рід (7), Джузенг (3), Беранже (2), Кларк (0).
Новий Орлеан: Бей (30 + 9 підбирань), Вільямсон (29), Мерфі (26), Квін (17 + 8 підбирань), Джонс (2) - старт ; Макгауенс (11), Фірс (2), Міссі (2), Маткович (0), Піві (0).
Портленд – Мемфіс 135:115 (25:36, 43:28, 38:23, 29:28)
Портленд: Грант (23), Холідей (20 + 7 передач), Камара (15), Клінган (13 + 17 підбирань), Шарп (2) – старт ; Р. Вільямс (13+7 підбирань), Рупер (12), Крейчі (11), Хендерсон (11+9 передач + 5 втрат), Сіссоко (9), Уеслі (4), Ян Ханьсен (2).
Мемфіс: Джексон (15), Піппен (13 + 6 передач), Веллс (13), Проспер (13), Кауард (11 + 8 підбирань) - старт ; Спенсер (18), Смолл (11), Клейтон (11), Мейшек (5), Хендрікс (5).
Сакраменто – Кліпперс 111:114 (27:17, 22:31, 28:31, 34:35)
Сакраменто: Рейно (12), Вестбрук (6), Лавін (6), Хантер (6), Дерозан (5) – старт ; Монк (18), Кліффорд (16), Картер (14), Кардуелл (14 + 14 підбирань), Плауден (8), Ачіува (6).
Кліпперс: Леонард (31 + 9 підбирань + 7 передач), Коллінз (22 + 7 підбирань), Данн (15), Б. Лопес (15 + 9 підбирань), Д. Джонс (13) - старт ; Міллер (7), Крісті (5), Батюм (3), Нідерхойзер (2), Сендерс (1).