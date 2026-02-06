Володимир Кириченко

Атакувальний захисник Юти українець Святослав Михайлюк зіграв у матчі НБА проти Атланти.

Українець не потрапив до стартової п’ятірки. Він провів на майданчику майже 23 хвилини, за які набрав 14 очок і 4 підбирання. Михайлюк реалізував 6/10 з гри, у тому числі 2/4 триочкових.

Юта програла з рахунком 119:121.

28-річний Михайлюк у цьому сезоні провів 44 матчі, у яких набирає в середньому 8,9 очка, 2,6 підбирання і 1,9 асиста.

Нагадаємо, Святослав набрав 18 очок з лави запасних у матчі НБА проти Індіани.