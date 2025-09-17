Олег Гончар

БК Дніпро оголосив про підписання 31-річного нігерійського центрового Прінца Орізу на умовах трай-ауту, повідомляє basket.com.ua.

У разі успішних тренувань клуб і гравець укладуть повноцінну угоду на сезон 2025/202.

Орізу має досвід виступів у Боснії, Іспанії, Венесуелі та Болгарії. У минулому сезоні за болгарський Minyor 2015 Pernik він зіграв 7 матчів, набираючи в середньому 10,0 очка та 4,4 підбирання за 18 хвилин на майданчику.

Нігерієць відомий своєю фізичною потужністю та роботою під щитом.

Раніше Дніпро посилив склад нідерландським центровим Крейгом Осаіквувуомваном.

Команда готується до кваліфікації Кубку Європи FIBA: 24 вересня та 1 жовтня Дніпро зіграє з Короною Брашов за право виходу в груповий етап.

Нагадаємо, Дніпро посилився найкращим легіонером Суперліги перед виступом у Кубку Європи FIBA.