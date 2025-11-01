Дніпро вирвав перемогу у Київ-Баскета, Ніко-Баскет обіграв Старий Луцьк
Також звитяги здобули Запоріжжя і Кривбас
близько 1 години тому
Фото: ФБУ
У баскетбольній Суперлізі Україні були зіграні чергові матчі.
Дніпро – Київ-Баскет 70:69 (22:17, 17:22, 14:16, 17:14)
Запоріжжя – Рівне 71:68 (24:15, 16:11, 20:28, 11:14)
Ніко-Баскет – Старий Луцьк 78:66 (16:15, 22:10, 21:18, 19:23)
Кривбас – Прикарпаття-Говерла 82:68 (25:17, 20:18, 18:17, 19:16)
Кривбас здолав Старий Луцьк, Черкаські Мавпи поступилися Харківським Соколам.