Євроліга. Барселона обіграла Партизан, Панатінаїкос поступився Монако
Олімпіакос переміг Хапоель
33 хвилини тому
Євроліга. Регулярний чемпіонат
Монако – Панатінаїкос 92:84 (27:20, 23:21, 18:17, 24:26)
Монако: Окобо (15 очок + 4 підбирання + 5 передач), Джеймс (13+1+8), Стразель (12+2+4), Блоссонгейм (11+2+1), Недович (11+2+3), Діалло (9+4+3), Міротич (9+5+1), Тайс (6+6 підбирань), Хейс (6+5 підбирань).
Панатінаїкос: Нанн (26+2+3), Слукас (14+2+3), Ернангомес (13+4 підбирання), Осман (9+8+2), Юртсевен (9+2+1), Мітоглу (8+5 підбирань), Грант (5+3+4).
Олімпіакос – Хапоель Тель-Авів 62:58 (18:21, 15:18, 11:4, 18:15)
Олімпіакос: Везенков (14+4+1), Дорсі (11+3 передачі), Мілутінов (10+13 підбирань), Ворд (8+4+1), Холл (6+6 підбирань), Пітерс (5+2+1), Вокап (3+4+5), Фурньє (3+3+5), Нтілікіна (2+1 підбирання).
Хапоель Тель-Авів: Блекні (13+3+2), Міцич (10+4+3), Малкольм (10+4+2), Браянт (7+8+3), Отуру (6+6 підбирань), Мотлі (5), Джонс (4+4+2), Вейнрайт (3+1 підбирання).
Басконія – Анадолу Ефес 86:75 (22:11, 21:28, 22:19, 21:17)
Басконія: Лувалу-Кабарро (20+5+1), Спаньйоло (19+3+6), Коруцс (11+3+2), Діакате (9+4+1), Ноуелл (7+3+5), Діалло (6+4+2), Сіммонс (6+3+2), Седекерскіс (6+2 підбирання), Фріш (2), Діоп (4 підбирання).
Анадолу Ефес: Ларкін (23+1+4), Вайлер-Бабб (16+6+3), Кордіньє (10+2+3), Смітс (10+4 підбирання), Османі (8+6+7), Лойд (3+2+1), Їлмаз (2+1 підбирання), Хазер (2+1 підбирання), Дозер (1+3 підбирання).
Партизан – Барселона 76:78 (17:18, 24:15, 15:25, 20:20)
Партизан: Вашингтон (21+2+3), Джонс (15+13+7), Бонга (9+2 підбирання), Браун (9+7+3), Марінкович (9+2+1), Осетковскі (7+3+3), Фернандо (4+7+1), Покушевскі (2+2 підбирання), Калатес (3 передачі).
Барселона: Шенгелія (24+5+5), Клайберн (14+4+3), Саторанскі (11+5+3), Весели (10+1+1), Пантер (10+4+4), Брісуела (3), Ернангомес (3+3+2), Кейл (2+1 підбирання), Парра (1+4 підбирання).