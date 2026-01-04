Олег Гончар

За інформацією Lakers Daily, 26-річний словенець Лука Дончич виходить на майданчик в матчах за Лейкерс, долаючи сильний біль від травми лівого ліктя та хронічних проблем з обома ногами.

Дончич проходить лікування цілодобово, аби мати змогу грати, і категорично не хоче брати паузу на нормальне лікування та відновлення.

Джерело зазначило, що Дончич грає через біль, але його відданість команді дозволяє зберігати високий рівень та набирати багато очок.

Цього сезону Дончич провів 24 матчі, в середньому набираючи 33,5 очка, 8,2 підбирання та 8,7 передачі при 32,2% реалізації триочкових.

Після 32 матчів Лейкерс мають баланс 21-11 і посідають 5-те місце на Заході.

