Лейкерс завдяки Леброну та Дончичу дотиснули Мемфіс, Клівленд засмутив Денвер
Шарлотт втратив перемогу в матчі з Мілуокі
близько 2 годин тому
3 січня у рамках регулярного чемпіонату НБА відбулися десять матчів.
Оклахома розгромила Голден Стейт, котрий виступав без своїх зіркових гравців.
Лейкерс впоралися з Мемфісом завдяки зусиллям Луки Дончича (34 очки) та Леброна Джеймса (31 очко).
НБА. Регулярний чемпіонат
Вашингтон – Бруклін 119:99 (37:24, 27:26, 32:23, 23:26)
Індіана – Сан-Антоніо 113:123 (31:30, 27:41, 27:22, 28:30)
Клівленд – Денвер 113:108 (28:24, 34:35, 26:38, 25:11)
Нью-Йорк – Атланта 99:111 (30:33, 17:27, 23:34, 29:17)
Чикаго – Орландо 121:114 (22:32, 37:27, 32:36, 30:19)
Новий Орлеан – Портленд 109:122 (37:29, 18:34, 20:22, 34:37)
Мілуокі – Шарлотт 122:121 (24:38, 27:22, 36:31, 35:30)
Фінікс – Сакраменто 129:102 (32:29, 30:27, 35:27, 32:19)
Голден Стейт – Оклахома-Сіті 94:131 (23:34, 22:30, 21:31, 28:36)
Лейкерс – Мемфіс 128:121 (39:31, 27:29, 30:36, 32:25)