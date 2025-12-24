Дончич став найпопулярнішим гравцем НБА цього сезону
У словенця 845 млн переглядів — лідер сезону
20 хвилин тому
НБА опублікувала топ-10 гравців за кількістю переглядів у соціальних мережах ліги цього сезону. Дев’ять з десяти зіграють у різдвяних матчах.
Лідирує Лука Дончич з Лейкерс — 845 млн переглядів. Після трейду з Далласа словенець став новим обличчям ліги, його хайлайти та клатч-моменти вірусні по всьому світу.
Друге місце — Віктор Вембаньяма (Сан-Антоніо) з 708 млн. Французький феномен продовжує вражати унікальною комбінацією розміру та скілів, його блоки та данки стали популярними у фанатів.
Третє місце посів ветеран Стефен Каррі (Голден Стейт) з 703 млн. Король триочкових залишається іконою — його кроссовери та дальні кидки генерують мільярди переглядів роками.
Лише на четвертій позиції Леброн Джеймс (Лейкерс) з 641 млн. Ветеран все ще привертає увагу, особливо в парі з Дончичем.
П’ятим став найкращий гравець НБА на цю мить Шей Гілджес-Александер (Оклахома-Сіті) з 496 млн. MVP сезону та стильна зірка Тандер набирає популярність завдяки знищенню всіх опонентів.
Топ-10:
- Лука Дончич (Лейкерс) — 845 млн
- Віктор Вембаньяма (Сан-Антоніо) — 708 млн
- Стефен Каррі (Голден Стейт) — 703 млн
- Леброн Джеймс (Лейкерс) — 641 млн
- Шей Гілджес-Александер (Оклахома-Сіті) — 496 млн
- Нікола Йокич (Денвер) — 445 млн
- Остін Рівз (Лейкерс) — 409 млн
- Кевін Дюрент (Х’юстон) — 331 млн
- Купер Флегг (Даллас) — 312 млн
- Янніс Адетокумбо (Мілвокі) — 304 млн