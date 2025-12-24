Олег Гончар

НБА опублікувала топ-10 гравців за кількістю переглядів у соціальних мережах ліги цього сезону. Дев’ять з десяти зіграють у різдвяних матчах.

Лідирує Лука Дончич з Лейкерс — 845 млн переглядів. Після трейду з Далласа словенець став новим обличчям ліги, його хайлайти та клатч-моменти вірусні по всьому світу.

Друге місце — Віктор Вембаньяма (Сан-Антоніо) з 708 млн. Французький феномен продовжує вражати унікальною комбінацією розміру та скілів, його блоки та данки стали популярними у фанатів.

Третє місце посів ветеран Стефен Каррі (Голден Стейт) з 703 млн. Король триочкових залишається іконою — його кроссовери та дальні кидки генерують мільярди переглядів роками.

Лише на четвертій позиції Леброн Джеймс (Лейкерс) з 641 млн. Ветеран все ще привертає увагу, особливо в парі з Дончичем.

П’ятим став найкращий гравець НБА на цю мить Шей Гілджес-Александер (Оклахома-Сіті) з 496 млн. MVP сезону та стильна зірка Тандер набирає популярність завдяки знищенню всіх опонентів.

Топ-10: