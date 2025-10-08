Лука Дончич організував для гравців Лейкерс заїзди на Porsche
Зірка НБА влаштував командний захід у Південній Каліфорнії
близько 1 години тому
Лука Дончич
Зірка Лос-Анджелес Лейкерс Лука Дончич організував для команди заїзд на спортивних автомобілях Porsche у Південній Каліфорнії, повідомляє ESPN.
Кожен гравець отримав можливість випробувати три різні моделі на трасі в Porsche Driving Experience.
Цей захід став частиною командного згуртування перед першим повноцінним сезоном Дончича з Лейкерс. Минулого сезну він перейшов до озерних з Даллас Маверікс.
У серпні Дончич підписав трирічний контракт, після чого партнери по команді відвезли Луку на концерт Backstreet Boys у Лас-Вегасі.
У 28 матчах минулого сезону за Лейкерс Дончич набирав у середньому 28,2 очка, 8,1 підбирання та 7,5 передач.