Олег Гончар

Зірка Лос-Анджелес Лейкерс Лука Дончич організував для команди заїзд на спортивних автомобілях Porsche у Південній Каліфорнії, повідомляє ESPN.

Кожен гравець отримав можливість випробувати три різні моделі на трасі в Porsche Driving Experience.

Цей захід став частиною командного згуртування перед першим повноцінним сезоном Дончича з Лейкерс. Минулого сезну він перейшов до озерних з Даллас Маверікс.

У серпні Дончич підписав трирічний контракт, після чого партнери по команді відвезли Луку на концерт Backstreet Boys у Лас-Вегасі.

У 28 матчах минулого сезону за Лейкерс Дончич набирав у середньому 28,2 очка, 8,1 підбирання та 7,5 передач.