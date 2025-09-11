Олег Гончар

Збірна Німеччини перемогла Словенію у чвертьфіналі Євробаскету-2025 з рахунком 99:91, вибивши команду Луки Дончича з турніру.

Дончич, попри поразку, завершив турнір з середнім показником 34,7 очка за гру — це третій результат в історії Євробаскету та найкращий у XXI столітті.

Лідером за середньою результативністю залишається грек Нікос Галіс із 37 очками за матч у 1987 році. У 1989-му році у нього було 35.6 очок.

Також у грека четверта та п'яті позиції — 33.6 балів в 1983-му та 32.6 бали в 1991-му.

Серед гравців, які ще виступають на турнірі, найкращий показник у Янніса Адетокумбо — 29,8 очка за гру.

Дончич, який набрав 39 очок у грі з Німеччиною, також встановив рекорд чвертьфіналів Євробаскету.