Олег Гончар

Розігруючий збірної Словенії Лука Дончич різко висловився щодо суддівства після поразки команди у чвертьфіналі чемпіонату Європи — 2025 від Німеччини (91:99), передає Eurohoops.

«Не знаю, як можна так судити. Краще мені не говорити про це. На початку третьої чверті я отримав четвертий фол, такого ніколи з мною не було». Лука Дончич

Дончич став найрезультативнішим гравцем матчу, набравши 39 очок, зробивши 10 підборів і сім результативних передач. Цей результат дозволив йому встановити рекорд чемпіонатів Європи по кількості очок у чвертьфіналі.

Однак, попри видатну гру лідера, Словенія не змогла пробитися в півфінал, поступившись німцям.