Олег Гончар

Лідер збірної Словенії Лука Дончич перевищив позначку в 1000 очок за національну команду в офіційних дорослих турнірах під час матчу Євробаскету-2025 проти Франції, повідомляє FIBA.

Для досягнення цього рубежу зірці Лос-Анджелес Лейкерс потрібно було набрати 28 очок. Дончич завершив гру з 39 очками, 9 передачами та 8 підбираннями, але Словенія поступилася Франції з рахунком 95:103.

На Євробаскеті-2025 Словенія виступає в групі D у Катовіце, Польща, де її суперниками є Франція, Польща, Ізраїль, Бельгія та Ісландія. Наступний матч команда Дончича зіграє проти Бельгії 31 серпня.

Нагадаємо, раніше батько Дончича вимагав відібрати паспорт у гравця за відмову грати за Словенію на Євробаскеті.