Олег Гончар

Лідер збірної Словенії Лука Дончич прокоментував свою відсутність під час виконання гімнів перед матчем проти Ізраїлю (106:96) на Євробаскеті-2025 у Катовіце, Польща, повідомляє SportKlub.

Зірка Словенії пояснив, що вийшов на майданчик після рукостискання команд через термінову потребу відвідати туалет.

«Мені довелося піти, я не міг чекати. Інакше я б ніколи не пропустив гімн». Лука Дончич

Дончич також підкреслив командний дух після перемоги над Ізраїлем, де він набрав 37 очок, 11 підбирань і 9 асистів.

«Це заслуга всієї команди. Багато хто не вірить, але ми віримо в медаль». Лука Дончич

Словенія виступає в групі D разом із Францією, Польщею, Ізраїлем, Бельгією та Ісландією. Наступний матч команда зіграє проти Польщі 5 вересня.

Нагадаємо, Дончич за трипл-даблами увійшов в історію Євробаскетів.