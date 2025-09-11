Німеччина здолала Словенію та стала останнім півфіналістом Євробаскету-2025
Команда Вагнера і Шредера зустрінеться з Фінляндією за вихід у фінал
У Ризі завершився останній чвертьфінальний матч Євробаскету-2025, в якому збірна Німеччини перемогла Словенію з рахунком 99:91.
Лідер словенців Лука Дончич став найрезультативнішим гравцем матчу, набравши 39 очок, але цього не вистачило для перемоги. У складі Німеччини найвищу результативність показали Франц Вагнер (23 очки) та Денніс Шредер (20 очок).
Євробаскет-2025. Чвертьфінал
Німеччина – Словенія – 99:91 (25:22, 24:23, 27:21, 23:25)
Німеччина: Вагнер (23), Шредер (20), Тайс (15), Ло (11), Обст (10), Тіман (8), Бонга (7), Да Сілва (5), Холлац, Кратцер.
Словенія: Дончич (39), Препелич (13), Хроват (11), Крампель (9), Оміч (7), Ніколич (4), Мурич (4), Радович (4), Юркович, Шчука, Стергар.
У півфіналі Німеччина зіграє проти Фінляндії, яка раніше сенсаційно обіграла Грузію. В іншій півфінальній парі зустрінуться Греція та Туреччина.
