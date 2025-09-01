Олег Гончар

У соціальних мережах набирає популярності відео, на якому чоловік біля ресторану звертається до генерального менеджера Даллас Маверікс Ніко Харрісона із різкою критикою через обмін Луки Дончича до Лос-Анджелес Лейкерс.

Уболівальник:

«Ми як і раніше, чорт забирай, тебе ненавидимо. Класна була розмова».

Mavericks fans pulled up on Nico Harrison at Twin Peaks



(h/t @NotJackKemp) pic.twitter.com/VLM29fmXrU — NBACentral (@TheDunkCentral) August 31, 2025

Обмін, ініційований Харрісоном у лютому 2025 року, викликав хвилю обурення серед фанатів. У рамках угоди зірковий розігруючий Лука Дончич перейшов до Лейкерс, а Даллас отримав центрового Ентоні Девіса, молодого Макса Крісті та пік другого раунду драфту-2025. Багато вболівальників і експертів назвали цей крок стратегічною помилкою, адже 25-річний Дончич вважався обличчям франшизи та одним із найкращих гравців НБА.

