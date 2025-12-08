Дончич вийшов на друге місце за кількістю тріпл-даблів
Лука досяг результату в матчі Лейкерс проти Філадельфії
42 хвилини тому
Лука Дончич. Фото: Los Angeles Times
Захисник Лейкерс Лука Дончич повернувся після паузи на народження доньки та одразу оформив трипл-дабл: 31 очко (9/24 з гри, 10/11 штрафних), 15 підбирань, 11 передач і 2 блоки. Команда перемогла Філадельфію.
Для Луки це другий трипл-дабл в сезону. Загалом це його 49-й трипл-дабл з понад 30 очками. Він обійшов Ніколу Йокича (48) і посів 2-е місце в історії НБА за трипл-даблами. Наразі Дончич поступається Оскару Робертсону (106).
Лейкерс (16-6) відіграли подвійне відставання в першій половині сезону. Леброн Джеймс набрав 29 очок і реалізував ключовий триочковий.