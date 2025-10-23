Дубнюк пропустить сезон через травму і не зіграє за збірну України
Зірка національної команди не зіграє в кваліфікації Євробаскету-2027
11 хвилин тому
Дар'я Дубнюк / Фото: RKF
Баскетбольний клуб Контімакс Бохня повідомив, що розігруюча збірної України Дар’я Дубнюк вибула до кінця сезону 2025/2026 через травму.
У спортсменки розрив хрестоподібної зв’язки коліна.
Дубнюк не допоможе збірній у кваліфікаційних матчах до Євробаскету-2027 проти Чорногорії (12 листопада), Болгарії (15 листопада) та Азербайджану (18 листопада).