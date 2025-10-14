Олег Шумейко

Жіноча збірна України з баскетболу назвала місце проведення домашніх матчів кваліфікації чемпіонату Європи-2027.

У листопаді у групі E українки проведуть 3 зустрічі – 12 листопада відправляться до Чорногорії, а 15 та 18 листопада прийматимуть у латвійській Ризі національні команди Болгарії та Азербайджану відповідно.

Відзначимо, що матчі другого кола кваліфікації Євробаскета-2027 відбудуться у березні 2026 року. До другого етапу кваліфікації змагань проб’ються дві найкращі команди груп, а також три найкращі команди серед збірних, що посіли треті місця.

