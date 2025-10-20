Розігруюча збірної України може пропустити старт кваліфікації до Євробаскету-2027 через травму
Дарія Дубнюк отримала підозру на травму хрестоподібної зв’язки коліна
близько 1 години тому
Фото: ФБУ
Розігруюча збірної України з баскетболу Дарія Дубнюк отримала травму напередодні старту відбору до жіночого Євробаскету-2027. Про це спортсменка повідомила у коментарі Суспільне Спорт.
За словами Дубнюк, після останнього матчу чемпіонату Польщі у неї підозра на ушкодження хрестоподібної зв’язки коліна.
Україна розпочне відбір до Євробаскету-2027 у листопаді. Суперниками «синьо-жовтих» у групі стануть Чорногорія, Болгарія та Азербайджан.
