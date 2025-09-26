Олег Гончар

Лос-Анджелес Лейкерс та головний тренер Джей Джей Редік продовжили угоду про співпрацю. Про це повідомив оглядач Los Angeles Times Ден Войк у соціальних мережах, посилаючись на президента з баскетбольних операцій клубу Роба Пелінку.

Термін продовження не розголошується. Редік перебуває на другому році чотирирічного контракту, за яким заробляє близько $8 млн за сезон.

Минулого сезону під керівництвом 41-річного Редіка «Лейкерс» не пройшли бар'єр першого раунду плей-офф НБА, програвши Міннесоті Тімбервулвз у серії 1-4. До призначення тренером Редік працював баскетбольним експертом на телебаченні.

Нагадаємо, з Леброном Джеймсом Лейкерс не продовжує контракт.