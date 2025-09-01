Олег Гончар

Помічник головного тренера Лос-Анджелес Лейкерс Грег Сент-Джин в інтерв’ю BasketNews розповів про трансформацію зіркового розігруючого Луки Дончича у міжсезоння НБА 2025 року та вплив на нього Леброна Джеймса.

Сент-Джин зазначив, що перебування поруч із великими гравцями, як Леброн, мотивує Дончича вдосконалюватися. За його словами, Лука поважає Джеймса і вчиться у нього, як і в інших топгравців. Водночас Леброн також заряджає команду своєю самовіддачею, прокидаючись о п’ятій ранку для тренувань.

«Лука вчиться у кожного великого гравця, а Леброн для нього — приклад. Їхній союз мотивує обох. Уся команда заряджається цим духом і налаштована на сильний сезон». Грег Сент-Джин

Дончич, який нещодавно перевищив позначку в 1000 очок за збірну Словенії на Євробаскеті-2025, готується до нового сезону НБА.