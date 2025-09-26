Олег Гончар

Сайт Bleacher Report проаналізував ситуацію з контрактом Леброна Джеймса та Лос-Анджелес Лейкерс.

40-річний легкий форвард вперше у своїй 23-річній кар'єрі гратиме на контракті, термін якого завершується.

Джерело, знайоме з ситуацією, повідомило, що Леброн хотів продовжити контракт, але Лейкерс не були готові його запропонувати.

Більшість у лізі вважає, що Джеймс розраховував на схему «1+1» – один гарантований рік плюс опція гравця. Однак, за даними кількох джерел, клуб взагалі не робив пропозиції про новий контракт.

Нагадаємо, раніше Леброна помилково звинуватили в написанні статті для китайських комуністів.