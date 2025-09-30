Олег Гончар

Форвард Оклахома-Сіті Тандер Джейлен Вільямс стане останнім гравцем в історії НБА, який носитиме ігровий номер 6. Це рішення ліги ухвалено на честь Білла Расселла, дворазового чемпіона та легенди баскетболу, який помер у липні 2022 року.

Після смерті Расселла НБА вирішила закріпити №6 за ним назавжди, заборонивши його використання в майбутньому. Минулого сезону під цим номером також виступав Деандре Джордан із Денвера, але цього року він не підписаний жодною командою.

23-річний Вільямс залишився єдиним активним гравцем із №6. У сезоні 2024/2025 він провів 69 матчів, набираючи в середньому 21,6 очка, 5,3 підбирання та 5,1 передачі, був обраний до Матчу всіх зірок і виграв свій перший чемпіонський титул.

