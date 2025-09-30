Ентоні Девіс заявив, що гратиме в окулярах до завершення кар’єри
Центровий Даллас Маверікс повідомив, що зір у прооперованому оці відновився
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Центровий Даллас Маверікс Ентоні Девіс під час пресконференції заявив, що планує виступати в захисних окулярах до кінця професійної кар’єри. Баскетболіст також наголосив, що вже готовий до тренувального табору перед стартом сезону-2025/26.
За словами Девіса, зір у прооперованому правому оці повністю відновлено, тож обмежень перед початком зборів він не має.
Минулого сезону центровий провів у складі Маверікс 11 матчів, у середньому набираючи 22,5 очка та роблячи 9,9 підбирання за гру.
Поділитись