Денис Сєдашов

Центровий Даллас Маверікс Ентоні Девіс під час пресконференції заявив, що планує виступати в захисних окулярах до кінця професійної кар’єри. Баскетболіст також наголосив, що вже готовий до тренувального табору перед стартом сезону-2025/26.

За словами Девіса, зір у прооперованому правому оці повністю відновлено, тож обмежень перед початком зборів він не має.

Anthony Davis will wear protective eyewear for the rest of his career after his recent eye injury, per @TheSteinLine pic.twitter.com/sgi8b6FyoL — Legion Hoops (@LegionHoops) September 29, 2025

Минулого сезону центровий провів у складі Маверікс 11 матчів, у середньому набираючи 22,5 очка та роблячи 9,9 підбирання за гру.