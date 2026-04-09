Дзюба допоміг Валмієрі виграти Латвійсько-естонську баскетбольну лігу
Український центровий зіграв у фінальному матчі турніру
Відбувся фінальний матч розіграшу Латвійсько-естонської баскетбольної ліги.
У фіналі Валмієра обіграла Тарту (100:95) і вперше в історії стала переможцем Латвійсько-естонської ліги.
Український центровий Валмієри Павло Дзюба зіграв 3 хвилини у фінальному матчі, зробив 1 підбирання та 1 блок-шот.
Бронзу здобув латвійський ВЕФ, який обіграв Калев/ Крамо – 87:72.
Латвійсько-естонська баскетбольна ліга. Фінал
Тарту – Валмієра 95:100 (26:26, 17:29, 34:22, 18:23)
- Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04
