Визначилися перші півфіналісти баскетбольної Суперліги
Наступні матчі 1/4 фіналу відбудуться 10 квітня
Фото: ФБУ
Визначилися перші учасники 1/2 фіналу плейоф Суперліги GGBET 2025/26. Дніпро та Харківські Соколи виграли свої чвертьфінальні серії з рахунком 2:0.
- Черкаські Мавпи – Дніпро – 67:109 (21:36, 21:29, 16:22, 9:22)
- Ніко-Баскет – Харківські Соколи – 88:98 (19:21, 28:25, 22:22, 19:30)
Ще двох учасників 1/2 фіналу визначать результати протистоянь між Прикарпаттям-Говерлою та БК Рівне, а також Київ-Баскетом і БК Запоріжжя. Матчі пройдуть 10 квітня.
Прикарпаття-Говерла перевела чвертьфінальну серію Суперліги з Рівним у третій матч.
