Олег Гончар

Лідер Даллас Маверікс Ентоні Девіс набрав вагу порівняно з минулим сезоном. Офіційні виміри перед тренувальним табором показали, що його вага зросла зі 115 кг до 121,5 кг.

У липні 32-річний центровий переніс операцію з відновлення відшаровування сітківки ока. Це могло вплинути на його фізичну форму.

Девіс перейшов до Далласа взимку 2025 року, але відразу отримав травму. За нову команду він зіграв 9 матчів регулярного сезону, набираючи в середньому 20 очок, 10,1 підбирання та 2,2 асиста за гру.

Нагадаємо, раніше Девіс заявив, що гратиме в окулярах до завершення кар’єри.