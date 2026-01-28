Олег Гончар

Колишні зірки НБА Кармело Ентоні, Трейсі Макгрейді та Вінс Картер обрали склади своїх команд на Матч висхідних зірок, сформувавши ростери з 21 новачка та гравця другого сезону. Окрему збірну G-ліги очолить Остін Ріверс.

Головною зіркою драфту став Купер Флегг, який виступатиме за команду Ентоні. До складу Мело також увійшли Стефон Касл, Донован Клінган, Ділан Харпер, Колін Мюррей-Бойлс і Рід Шеппард.

Команду Картера сформували Матас Бузеліс, Седрік Ковард, Єгор Дьомін, Ві Джей Еджкомб, Дерік Квін та Джейлен Веллс. За команду Макгрейді зіграють Кон Кніппель, Тре Джонсон, Аджай Мітчелл, Алекс Сарр, Кем Спенсер, Джейлон Тайсон і Калел Вейр.

Чотири команди проведуть міні-турнір 13 лютого в Лос-Анджелесі в межах Зіркового уік-енду НБА. Переможці двох півфіналів зустрінуться у фінальному матчі.

