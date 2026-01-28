Олег Гончар

Центровий Денвер Наггетс Нікола Йокич пропустить ще щонайменше один тиждень через травму коліна, повідомив інсайдер Шемс Чаранія.

За інформацією джерела, Йокич не встигне відновитися до матчу регулярного чемпіонату проти Оклахома-Сіті Тандер, який запланований на 1 лютого. У разі пропуску цієї гри центровий Денвер Наггетс перевищить ліміт у 17 пропущених матчів, що позбавить його можливості претендувати на звання MVP та інші індивідуальні нагороди сезону НБА.

Чаранія зазначив, що Йокич і клуб свідомо готові піти на такий компроміс, аби забезпечити повне відновлення гравця та мінімізувати ризик рецидиву травми у вирішальній частині сезону.

У поточному чемпіонаті Йокич набирає 29,6 очка за матч, 12,2 підбирання та 11,0 передачі. Серб лідирує в лізі за підбираннями й асистами, а його відсотки реалізації становлять 60,5% двоочкових, 43,5% триочкових і 85,3% штрафних. Якби він зіграв у 65 матчах, то був би головним фаворитом за нагороду MVP.

Нагадаємо, раніше без Йокича Денвер програв Детройту.