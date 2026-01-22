Мілуокі програв діючому чемпіону НБА, Нью-Йорк знищив Бруклін
Клівленд вирвав перемогу у матчі з Шарлотт
близько 1 години тому
Мілуокі – Оклахома-Сіті / Фото - Eurohoops
22 січня у рамках регулярного чемпіонату НБА відбулися сім матчів.
Нью-Йорк розгромив Бруклін на своїй арені. Мілуокі без шансів програв Оклахомі.
НБА. Регулярний чемпіонат
Шарлотт – Клівленд 87:94 (20:33, 12:23, 32:20, 23:18)
Бостон – Індіана 119:104 (30:20, 36:26, 25:32, 28:26)
Нью-Йорк – Бруклін 120:66 (38:20, 22:18, 28:18, 32:10)
Мемфіс – Атланта 122:124 (32:31, 27:35, 36:28, 27:30)
Новий Орлеан – Детройт 104:112 (30:34, 32:34, 22:21, 20:23)
Мілуокі – Оклахома-Сіті 102:122 (18:38, 33:31, 26:30, 25:23)
Сакраменто – Торонто 109:122 (30:26, 31:26, 21:43, 27:27)