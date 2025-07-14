Олег Гончар

Новачок Даллас Маверікс та перший номер драфту-2025 Купер Флегг більше не зіграє в Літній лізі-2025. Про це повідомили у Twitter-акаунті DLLS Mavs.

За інформацією джерела, клуб вирішив не залучати 18-річного форварда до подальших матчів турніру. Можливо, вони не хочуть, щоб гравець травмувався.

У своїй останній грі проти Сан-Антоніо Спьорс Флегг став найрезультативнішим, набравши 31 очко, 4 підбирання та 1 передачу за 31 хвилину. Попри його внесок, Даллас зазнав поразки з рахунком 69:76.

Це був другий матч Флегга за Маверікс у Літній лізі. Раніше він дебютував проти Лос-Анджелес Лейкерс (87:85), набравши 10 очок.

Нагадаємо, раніше в Літній лізі НБА за Бостон дебютував українець Максим Шульга, який був вибраний на драфті.

Також в Літній лізі зіграв більш досвідчений українець Дмитро Скапінцев.