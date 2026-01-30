Шалений кидок Максі приніс Філадельфії перемогу над Сакраменто, Фінікс розгромив Детройт
49 очок Флега не допомогли Далласу в матчі з Шарлотт
близько 2 годин тому
30 січня у рамках регулярного чемпіонату НБА выдбулися вісім матчів.
Фінікс переміг Детройт (114:96) завдяки 40 очкам Діллона Брукса.
Філадельфія обіграла Сакраменто (113:111) завдяки 40 очкам та переможному кидку Тайріза Максі з-під кільця за 1,3 секунди до кінця.
49 очків Купера Флега не вистачило для перемоги Далласа над Шарлотт (121:123).
НБА. Регулярний чемпіонат
Вашингтон – Мілуокі 109:99 (25:23, 32:20, 25:29, 27:27)
Філадельфія – Сакраменто 113:111 (28:25, 32:29, 28:38, 25:19)
Атланта – Х'юстон 86:104 (23:23, 19:20, 24:35, 20:26)
Чикаго – Майамі 113:116 (31:34, 20:28, 34:29, 28:25)
Даллас – Шарлотт 121:123 (20:33, 38:26, 35:34, 28:30)
Денвер – Бруклін 107:103 (30:26, 34:23, 15:27, 28:27)
Фінікс – Детройт 114:96 (35:31, 37:25, 21:25, 21:15)
Міннесота – Оклахома-Сіті 123:111 (34:22, 29:28, 33:30, 27:31)