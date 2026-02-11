Леброн уперше з 2004 року не потрапить до символічних збірних НБА
Травма стопи обірве 21-річну серію лідера Лейкерс
близько 1 години тому
Леброн Джеймс не зіграє у поєдинку проти Сан-Антоніо Сперс через артрит лівої стопи, про що офіційно повідомив Лос-Анджелес Лейкерс.
41-річний форвард вперше з 2004 року не потрапить до символічних збірних All-NBA.
Через травми Джеймс уже пропустив 18 матчів у сезоні, що унеможливлює досягнення мінімальних 65 ігор, необхідних для претендування на індивідуальні нагороди. Раніше він також пропустив перші 14 матчів сезону.
Таким чином, Джеймс уперше з 2004 року залишиться поза списком All-NBA. Востаннє він не потрапив до символічної збірної у дебютному сезоні-2003/04, хоча тоді здобув нагороду найкращого новачка.
Леброн є рекордсменом за кількістю включень до першої символічної п’ятірки — 13 разів.
Нагадаємо, раніше Леброн встановив віковий рекорд НБА у матчі з Філадельфією.