Олег Гончар

Леброн Джеймс не зіграє у поєдинку проти Сан-Антоніо Сперс через артрит лівої стопи, про що офіційно повідомив Лос-Анджелес Лейкерс.

41-річний форвард вперше з 2004 року не потрапить до символічних збірних All-NBA.

Через травми Джеймс уже пропустив 18 матчів у сезоні, що унеможливлює досягнення мінімальних 65 ігор, необхідних для претендування на індивідуальні нагороди. Раніше він також пропустив перші 14 матчів сезону.

Таким чином, Джеймс уперше з 2004 року залишиться поза списком All-NBA. Востаннє він не потрапив до символічної збірної у дебютному сезоні-2003/04, хоча тоді здобув нагороду найкращого новачка.

Леброн є рекордсменом за кількістю включень до першої символічної п’ятірки — 13 разів.

Нагадаємо, раніше Леброн встановив віковий рекорд НБА у матчі з Філадельфією.