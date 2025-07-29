Рекордсмен збірної України з баскетболу В’ячеслав Кравцов розповів пресслужбі ФБУ, що мотивує виступати за національну команду:

Напевно, що війна. Хоча я навіть не уявляю, не знаю, як там важко. Не знаю, наскільки правильна аналогія, але коли ти займаєшся професійним спортом і у тебе там величезні навантаження, то звичайна людина цього не зрозумію. Що для нього великі навантаження? Можливо три кола пробігти, але він не розуміє, наскільки це скажені навантаження у професіональних спортсменів.

Так само з війною. Я розумію, як там всім важко на фронті, на передовій, але поки я там не був, я повністю це не можу відчути. Але наскільки я можу це відчути, наскільки я це розумію. Це дуже важко і велика подяка воїнам і низький уклін. І якщо вони роблять для країни щось безумне, безумно важке, то що мені варте просто вийти на майданчик і відіграти максимум того, що я можу зробити. По-своєму, як спортсмен, прославити Україну на міжнародній арені.

Це, як кажуть, в загальну скарбничку бал репутації країни. І там де працює на симпатіях, на переговорах може десь зіграти. Кожен займається своїми речами.