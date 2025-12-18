Олег Гончар

Голден Стейт Ворріорз готові обміняти захисника Брендіна Подземскі, щоб отримати висококласного гравця для передньої або задньої лінії. Про це повідомив інсайдер Еван Сайдері.

Цього сезону Подземскі в 27 матчах набирає в середньому 12,1 очка, 4,7 підбирання та 3,2 передачі з 44,2% з гри та 40,6% триочкових.

Ворріорз (13-14) посідають 8-ме місце на Заході і сподіваються використати Подземскі для обміну.