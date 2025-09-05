Стали відомі усі пари 1/8 фіналу Євробаскету-2025
Перші матчі плей-оф відбудуться 6 вересня
32 хвилини тому
Євробаскет-2025 / Фото - FIBA
Визначились всі пари 1/8 фіналу на Євробаскеті-2025.
Нагадаємо, чоловічий чемпіонат Європи за баскетболу приймають відразу чотири країни: Кіпр, Фінляндія, Польща та Латвія.
6 вересня
Туреччина – Швеція
Німеччина – Португалія
Литва – Латвія
Сербія – Фінляндія
7 вересня
Греція – Ізраїль
Польща – Боснія та Герцеговина
Італія – Словенія
Франція – Грузія
Нагадаємо, збірна Іспанії вперше в історії не вийшла з групи на Євробаскеті.
Раніше Дончич шокував причиною, через яку пропустив гімн Словенії на Євробаскеті.
Поділитись