Іспанія вперше в історії не вийшла в плей-оф Євробаскету
Греки відправили додому чинних чемпіонів турніру
близько 3 годин тому
Іспанія – Греція / Фото - Sportsnet
Збірна Іспанії вперше в історії не змогла подолати груповий раунд на Євробаскеті.
Іспанці з рахунком 86:90 програли збірній Греції і не зіграють в плей-оф турніру.
У 5 матчах групового етапу збірна Іспанії програла три матчі.
Зазначимо, іспанці – чинні чемпіони Європи, вони виграли 4 з останніх 6 турнірів.
