Головний тренер жіночої команди України з баскетболу Євген Мурзін в інтерв’ю ФБУ поділився очікуваннями від матчу кваліфікації Євробаскету-2027 зі збірною Болгарії:

Спробуємо відновитися під час поїздки, проведемо розбір і почнемо готуватись до Болгарії. У них сьогодні була легка перемога над Азербайджаном, є натуралізована американка, тож матч буде непростим.

Запрошую всіх на гру з Болгарією 15 листопада у Ризі – це буде дуже важливий матч. Сьогодні у Чорногорії нас на трибунах прийшли підтримати представники українського посольства, і це було дуже приємно. Хоч людей було небагато, але ми відчули підтримку.

У Ризі хочеться бачити повний зал і відчути, що ми всі українці разом. Нехай і закордоном, але ми разом.