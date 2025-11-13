Головний тренер збірної України: «Матч з Болгарією буде непростим»
Мурзін просить максимальної підтримки з трибун у Ризі
близько 1 години тому
Головний тренер жіночої команди України з баскетболу Євген Мурзін в інтерв’ю ФБУ поділився очікуваннями від матчу кваліфікації Євробаскету-2027 зі збірною Болгарії:
Спробуємо відновитися під час поїздки, проведемо розбір і почнемо готуватись до Болгарії. У них сьогодні була легка перемога над Азербайджаном, є натуралізована американка, тож матч буде непростим.
Запрошую всіх на гру з Болгарією 15 листопада у Ризі – це буде дуже важливий матч. Сьогодні у Чорногорії нас на трибунах прийшли підтримати представники українського посольства, і це було дуже приємно. Хоч людей було небагато, але ми відчули підтримку.
У Ризі хочеться бачити повний зал і відчути, що ми всі українці разом. Нехай і закордоном, але ми разом.
Нагадаємо, що напередодні українки обіграли збірну Чорногорії (71:65).