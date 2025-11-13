Головний тренер жіночої команди України Євген Мурзін прокоментував пресслужбі ФБУ перемогу на старті кваліфікації Євробаскету-2027 над Чорногорією (71:65):

Дівчата дуже добре відпрацювали у захисті. Насамперед вдалося впоратися з лідерами суперниць. У першій половині матчу були проблеми із підбираннями. У другій половині вже зіграли набагато агресивніше, краще підбирали м’ячі, і це дозволило вирівняти гру.

Вирішальною стала самовіддача. Добре зіграла вся команда. Звичайно, можна відзначити лідерів – капітан Аліна Ягупова повела за собою команду. Їй буквально одного підбирання не вистачило до тріпл-даблу. Дабл-дабл зробила Тетяна Юркевічус – 15 очок і 15 підбирань, результативно зіграла Міріам Уро-Ніле.

Але відзначити треба всіх, хто грав. Важливі дальні в потрібний момент забивали Анжеліка Ляшко та Олена Бойко, багато роботи зробили Христина Філевич, Ольга Алексейчик, Богдана Лапхан, дебютували за збірну Карина Панчук та Анастасія Ковтун, з чим я хочу привітати дівчат.

Усі, хто виходив на майданчик, принесли користь і максимально віддалися грі. Саме завдяки цьому й перемогли. Це командна перемога.

Чорногорія – не стабільна команда в плані влучання дальніх, тому ми більше грали в зонний захист. Важко було захищатись проти американки Мек, яка не приїхала на Євробаскет-2025, але грала за Фінікс у фіналі WNBA і приїхала зараз грати за Чорногорію. Проти неї важко було захищатися один на один, тому використовували командні варіанти захисту.

Ми окремо готувалися до Лекович і Радоніч – вони дуже агресивно грають проти перших номерів. Хотіли трохи розвантажити Алексейчик та Лапхан, тому інколи наші «великі» виводили м’яч і за рахунок цього вдавалось зберігати стабільний напад. Також роль розігруючої брала на себе Аліна Ягупова. Вона робить усе для збірної, готова допомогти на будь-якій позиції.

Завтра вирушаємо в дорогу в Ригу – практично весь день будемо в дорозі.