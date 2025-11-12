Сьогодні збірна України розпочне шлях до Євробаскету-2027
Першими суперницями українок у кваліфікації стане Чорногорія
19 хвилин тому
Фото: FIBA
12 листопада жіноча команда України з баскетболу проведе перший матч у рамках першого раунду кваліфікації Євробаскета-2027.
Суперницями українок стануть представниці Чорногорії. Зустріч для «синьо-жовтих» стане гостьовою та пройде у Подгоріці. Трансляція матчу Чорногорія – Україна відбудеться на платформі Київстар ТБ. Початок – о 20:00 за київським часом.
